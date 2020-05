Rider, Catalfo: "Vigilare perché i loro diritti vengano rispettati"

"E' dal lavoro che dipende la ripresa del nostro Paese e la tenuta del tessuto sociale, per questo è necessario scongiurare ogni forma di irregolarità o, peggio, di sfruttamento a danno dei lavoratori, soprattutto di quelli più fragili ed esposti. Come i riders". Lo scrive su Facebook la ministra pentastellata del Lavoro, Nunzia Catalfo, ringraziando i Carabinieri del Comando Tutela Lavoro e di tutti i Comandi provinciali dell'Arma sul territorio nazionale che hanno effettuato dei controlli a tappeto in numerose città italiane.



"E' proprio partendo da questo presupposto che a novembre dell'anno scorso abbiamo approvato, all'interno del Decreto Salva-Imprese, una norma sui ciclofattorini, lavoratori che si sono rivelati determinanti durante questo periodo di emergenza. Grazie alle misure che abbiamo introdotto, oggi questa categoria si vede riconosciuta per la prima volta una copertura Inail per gli infortuni, una paga dignitosa e diritti di base di cui erano totalmente sprovvisti", aggiunge Catalfo, sottolineando che "adesso dobbiamo vigilare con attenzione affinché questi diritti vengano rispettati".