Dl rilancio, Calenda: "Prestiti? Gualtieri senza vergogna"

"Gualtieri, senza vergogna, dice oggi che 'è una cosa positiva ci siano tante imprese che richiedono prestiti garantiti'. Il Ministro si dimentica di aggiungere che sono pochissime quelli che li ricevono. In particolare la Sace che avrebbe dovuto garantire 200 miliardi secondo gli slogan del Ministro, ne ha garantiti 200 milioni. Lo 0,1% dell'obiettivo. Se fossero veloci con le imprese italiane come si accingono ad esserlo con FCA ,garantendo l'80% di 6,3 mld senza neanche chiedere di sospendere il maxi dividendo pagato all'estero, saremmo i campioni del mondo.Purtroppo invece siamo fermi ai box". Così in una nota il leader di Azione Carlo Calenda.