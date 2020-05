Trump: "Antifa sarà inserita in lista terroristi"

"Gli Stati Uniti designeranno Antifa come organizzazione terroristica". Lo ha affermato in un tweet Donald Trump, che già sabato aveva accusato il movimento antifascista della sinistra antagonista per le violenze nelle proteste per la morte di George Floyd.



In tweet precedenti Trump aveva lodato la Guardia nazionale per aver bloccato "gli anarchici guidati da Antifa", sostenendo che è quanto avrebbe dovuto fare il sindaco "la prima notte", e invitando gli altri governatori e sindaci democratici a fare altrettanto: "La Guardia Nazionale ha fatto un grande lavoro e dovrebbe essere usata negli altri Stati prima che sia troppo tardi".