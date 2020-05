Calabria, Salvini: "Serve lavoro, non vitalizi ai politici"

"I calabresi sono gente tosta che chiede più lavoro, strade e ferrovie sicure, ospedali efficienti e un futuro per i propri figli, non certo vitalizi ai politici". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Che domenica è intervenuto anche sul tema della scuola: "Il governo pensa di far andare a scuola i ragazzi l'ultimo giorno, per salutare le maestre. Lo stesso governo non ha ancora spiegato a studenti, famiglie e professori come e quando riprenderanno le lezioni a settembre, in classe o a casa, insieme o divisi, sui banchi o a distanza. Pericolosi incapaci".