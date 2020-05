Il sindaco di Avellino tra i ragazzi della movida, è bufera

Il sindaco va nella zona della movida, insieme ai giovani, e dirige, in un maxi assembramento, cori contro l'ordinanza della Regione ritenuta troppo restrittiva. Da Avellino a Salerno monta la polemica, con richieste di dimissioni mentre l'interessato, il sindaco di Avellino Gianluca Festa, del Pd, rilancia. Ripreso nella notte dagli smartphone mentre intona cori da stadio contro "i salernitani" (allusione alla città di De Luca) in via de Conciliis, di fronte a decine di giovani che non osservano il distanziamento previsto, Festa, 45 anni, eletto sindaco nel giugno 2019, avrebbe in un primo momento tentato di evitare l' assembramento, poi si è unito agli slogan del "popolo della notte".



Nei giorni scorsi aveva emanato un'ordinanza meno restrittiva di quella del presidente della Regione, che prevede la chiusura alle 23 di bar e locali notturni. Di fronte alla richiesta di dimissioni delle opposizioni in Consiglio comunale, ed alle polemiche nello stesso Pd - in campo anche il deputato Piero De Luca, figlio del presidente della Regione - oltre che del centrodestra, ha difeso il suo operato: "C'è chi i giovani li demonizza senza ottenere risultati. Con loro sono a mio agio. Per questo ho deciso di fare un sopralluogo per assicurarmi che la ripresa della movida avvenisse nel pieno rispetto delle regole. Mi sono trattenuto con loro con fare scherzoso e goliardico". Per Festa le immagini diffuse sui social network "danno un'idea falsata dell'accaduto" e si sarebbe trattato di una "tempesta in un bicchier d'acqua".



Ma non l'hanno presa così, però, in parecchi, anche nel suo partito, che gli chiede di scusarsi, mentre un esponente delle "Sardine" lo ha denunciato in Procura. E mentre tra Avellino e Salerno rimbalzano le accuse, a Napoli resta irrisolto il conflitto tra le ordinanze contrapposte sulla movida del Governatore della Campania De Luca e del sindaco De Magistris.