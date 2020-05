Spari contro struttura per immigrati nel Bresciano

Cinque spari nel cuore della notte, fra sabato e domenica. Non hanno ferito nessuno, con i colpi che si sono fermati contro il muro esterno e hanno raggiunto le finestre di un appartamento. Non un'abitazione qualsiasi, ma una struttura dove vivono alcuni richiedenti asilo collegati al progetto Sprar. E' successo a Collebeato, in provincia di Brescia. In casa al momento degli spari, esplosi attorno alle 3.30, c'erano sei stranieri: due provenienti dall'Iraq, altrettanti dalla Somalia, uno dalla Siria e un altro dal Gambia. La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta.