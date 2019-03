Congresso delle famiglie, Salvini a Verona. La protesta in piazza

Nella città dell'amore va in scena lo scontro politico, sullo sfondo del congresso della famiglia, tra le due anime del governo, Lega e M5s, una pro, l'altra contro la kermesse di Verona. Il leader indiscusso dell'evento, il più atteso, è il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini che va incontro al suo alleato - "la 194 non si tocca" - ma che si smarca nuovamente e attacca col sorriso Luigi Di Maio che intanto a Roma ha organizzato un appuntamento che secondo alcuni giornali ha il sapore di una contro manifestazione:"A qualche collega distratto di governo che pensa che qui dentro si guardi indietro dico che qui si prepara il futuro e se questo significa essere sfigato", allora "sono orgoglioso di essere sfigato".



E lo fa con le spalle 'coperte' dall'intervento di papa Francesco che ha ribadito il pensiero della Chiesa sul congresso: "corretto nella sostanza ma sbagliato nel metodo". "E io sono un uomo di sostanza, e se il Santo Padre condivide la sostanza...", dice Salvini mentre scrosciano gli applausi della sala.







Questo, mentre decine di migliaia di persone, portate della Sinistra, hanno sfilato per Verona contro il Congresso. Ma Di Maio non è l'unico bersaglio del leader leghista, forte di un'accoglienza senza eguali nella città scaligera. Una frecciata è indirizzata anche al sottosegretario M5s Vincenzo Spadafora. E' sua la dichiarazione che in futuro non ci sarà più spazio per un'alleanza tra M5s e Lega. "Spadafora si occupi di rendere più veloci le adozioni - gli risponde seccamente - ci sono più di 30mila famiglie che attendono di adottare un bambino". E se non bastasse, ritorna agli albori del suo partito, prendendosela con i "comunisti, che esistono ancora, sono da difendere gli ultimi esistenti, rappresentanti di un passato che ha milioni di morti sulle spalle" e anche con "gli intellettuali di sinistra che anche se leggono più libri dei leghisti non li capiscono", e indossa una maglietta blu con il disegno stilizzato di una mamma, un papà e due bambini. Ce n'è anche per i giornalisti, "che truccano le notizie, ma tanto oggi c'è la rete".



Il Papa sull'aereo per il Marocco conferma il giudizio del segretario di Stato Parolin sul convegno di Verona: 'La sostanza è corretta, il metodo è sbagliato'.