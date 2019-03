L'assessore alla Cultura palestinese critica la legittima difesa: "acquisteranno armi con reddito cittadinanza"

“La legge sulla legittima difesa è scandalosa. Lo stato autorizza tutti i cittadini a sparare in libertà… Un vero orrore! Ma con quali soldi poi si potranno comprare le armi da fuoco? Ovvio… con quelli del reddito di cittadinanza”. A scriverlo su Facebook è stato l’assessore alla Cultura del Comune di Palermo Adham Darawsha, medico palestinese, commentando l'approvazione da parte del parlamento della legge sulla legittima difesa.

Una frase shock che viene cancellata dopo circa un’ora dai social ma che non sfugge al M5S che immediatamente insorge contro l’assessore. “Per l’assessore del sindaco del Pd di Palermo il reddito di cittadinanza servirebbe a comprare armi per commettere omicidi. Questo è il livello dei politici del Partito Democratico". E aggiungono: "Non basta che l’assessore abbia cancellato il post, dovrebbe solo chiedere scusa e dimettersi per quello che ha scritto”.

Darawsha ha poi sostituito il post con uno nuovo: “Sono fieramente contrario alla legge sulla legittima difesa. Un invito alla violenza e alla logica della resa dei conti fai da te”.