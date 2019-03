Salvini: “Conte faciliti le adozioni, gli porto un dossier”

Divorzio e legge sull’aborto non si toccano, lo ha detto chiaro, netto ed inequivocabile il leader della Lega, che per quanto riguarda i diritti acquisiti non si torna indietro, non è nel Contratto di Governo, e piuttosto si deve guardare avanti. Eppure è stato contestato in ogni modo per la partecipazione al Congresso mondiale della famiglia di Verona, dal quale palco ha ironizzato: “È stato un periodo surreale. Neanche se uno andasse ad un congresso di scippatori, di molestatori seriali. Dementi, sfigati, ultradestra. Io non credo più a queste distinzioni, siamo nel 2019. Non ci sono più fascisti – comunisti sì!”



“Ognuno fa l’amore con chi vuole, ognuno va a cena con chi vuole. Io sono uomo di sostanza, non bado alla forma. Ci sono 30mila bambini che aspettano un’adozione.” E qui la punzecchiatura è agli alleati dell’Esecutivo, con il Sottosegretrio alla Presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora (M5S), che a Maggio ha annunciato un evento per Gay e Trans.



Sale la tensione anche nei confronti dello stesso Presidente Conte: “Diciamo che su questo tema mi aspetto di più dal Presidente del Consiglio, ha nominato la Commissione adozioni internazionali che la sinistra aveva affossato da anni, senza interpellare il Ministro con delega alla Famiglia. Visto che si è fatto carico personalmente del tema adozioni, sarò il primo a stimolarlo. Gli porto un dossier sulle adozioni ferme in Italia.”



Non è passata nemmeno inosservata l’uscita infelicissima sullo ius soli del Premier: “Auspico che si avvii nel Paese, nelle sedi opportune, una riflessione seria.” Lo stesso Di Maio s’è affrettato a ricordare come questa fosse una posizione personale ed umana, ma per la Lega è stato un durissimo pugno nello stomaco. Come ha potuto trasformare un cavallo di battaglia sacro per il Carroccio, in un tema barattabile sul tavolo?



È stato evidente a tutti che in queste settimane l’Avvocato del popolo abbia giocato di più a quello del Diavolo, facendo le pulci in casa Salvini e dando più gas al motore del consenso inceppato del Movimento 5 Stelle. Forse è meglio che trovino dei temi originali e propri su cui battere per la campagna elettorale, perché fare da argine alla Lega, è come boicottare i successi del coniuge. Non è carino, agli occhi degli elettori.