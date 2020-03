L'ultima fake sul virus letale: "Lo portano le zanzare"

Le zanzare non trasmettono il virus. L'aglio non aiuta a tenerlo lontano. Sull'efficacia della vitamina D "ci sono studi in corso ma non sembra sia il caso". Le raccomandazioni restano: "In casa lavarsi le mani e pulire le superfici ma bisogna farlo sempre". Quanto alla presenza del virus sulle superfici "non c'è un caso dimostrato di trasmissioni dall'ambiente". Così Ranieri Guerra, vicedirettore generale Iniziative strategiche Oms, in collegamento con Agorà su Rai3, risponde ad alcune domande sul coronavirus.