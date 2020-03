"Famiglie senza soldi". L'ultimo effetto del coronavirus

Mentre per fronteggiare l'emergenza coronavirus arrivano medici da Albania, Polonia, Russia, e persino la comunità senegaglese di Brescia fa una colletta da donare gli ospedali ("Ormai questa è casa nostra", dicono), il Governo promette soldi a pioggia, soldi che non ci sono, dato che ha già sperperato in discutibili redditi di cittadinanza e stanzia fondi cospicui a parole, ma che si rivelano essere di sette euro a testa, da Legnano nel milanese arriva un nuovo allarme.





A dirlo, sul quotidiano varesotto La Prealpina, la Protezione civile. "a gente ci chiama per dire che ha bisogno da mangiare e non sa come fare la spesa", spiega il presidente Giuliano Prandon. "Poi c'è chi aggiunge che questa spesa non ha i soldi per pagarla. Il fatto è che anche in un territorio ricco come il nostro è bastato meno di un mese: da quando hanno chiuso bar e locali pubblici sono passate due settimane, e già tante famiglie non hanno più la liquidità necessaria per riuscire a riempire il frigorifero. Figurarsi pagare le bollette o le rate del mutuo".



Una situazione che, è facile prevedere, interessa molte città. E sempre più spesso saranno le famiglie in difficoltà. Soffocato da un'ottusa burocrazia, che non tiene conto che stiamo vivendo una situazione di guerra che come tale va affrontata, il nostro Paese riuscirà realmente a far arrivare soldi a pioggia agli italiani, a metà aprile? In molti ne dubitano e c'è chi già fa sapere che certe promesse sono da marinaio. Sarà impossibile, difatti, per milioni di lavoratori italiani ricevere, nei tempi annunciati dal Governo, gli importi maturati per cassa integrazione entro il 15 aprile. Lo denuncia il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro: troppa burocrazia da rispettare. Conte promette ma come manterrà? Mentre da Grillo arriva l'ultima boutade: il reddito universale per tutti. Ma se nessuno lavora, chi è che lo paga? Una variante del peccato universale? Perché peccato è che i soldi non ci siano...