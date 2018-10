Conte: "Nessuna modifica al 2,4%"

"Non rivediamo alcunché, il 2,4% è quello, è una manovra che non abbiamo improvvisato, ma abbiamo detto che è un tetto massimo, non intendiamo superare il 2,4%". Lo afferma il premier Giuseppe Conte incontrando i giornalisti a margine del Tech Summit di New Delhi e rispondendo a chi gli chiede se, in queste ultime ore, ci sarà una revisione al ribasso del deficit/Pil.