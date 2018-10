Finisce ai domiciliari il presidente dell'antiracket, è indagato anche per estorsione

Suscita clamore la vicenda di Salvo Campo, presidente dell'Associazione siciliana antiracket Asia. Arrestato e posto ai domiciliari dalla Guardia di finanza di Catania per falso ideologico e peculato in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip su richiesta della Procura distrettuale di Catania. E’ indagato anche per estorsione continuata nei confronti di alcune vittime del racket che avevano richiesto accesso allo specifico fondo di solidarietà statale.





"L'antimafia di facciata è un fenomeno che in Sicilia ha dimensioni grottesche e ormai preoccupanti. Chiederò al ministro dell’Interno Matteo Salvini un intervento deciso per mettere fine a questo scempio", ha detto Fabio Cantarella, responsabile enti locali della Lega in Sicilia e assessore alla sicurezza del Comune di Catania nella giunta guidata dal sindaco Salvo Pogliese, commentando la vicenda. "Se gli elementi emersi dalle indagini che riguardano il presidente dell’Associazione siciliana antiestorsione fossero confermati - continua Fabio Cantarella - ci troveremmo davanti ad una vicenda che oltre ad essere surreale è di una gravità inaudita, per il danno che si fa alla vera lotta alla criminalità organizzata e per come vengono spesi soldi dei cittadini".





"Oggi stesso parlerò con il sottosegretario all’Interno Stefano Candiani che si trova qui in Sicilia per concordare con il ministro Salvini un’iniziativa per stroncare quest’antimafia di facciata che è servita solo per fare affari e costruire carriere", conclude Cantarella.