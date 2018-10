Salvini: "Rimpatri volontari? Sono i meno costosi"

"Rimpatriare gli immigrati con questo sistema, cioè su base volontaria, è più rapido e meno costoso": lo dichiara il ministro dell'Interno Matteo Salvini relativamente allo stanziamento di 12 milioni di euro messi a disposizione dal Viminale per il rimpatrio volontario assistito per i cittadini stranieri presenti in maniera irregolare sul territorio italiano.



"Il mio impegno prioritario resta quello di stringere accordi con i Paesi d'origine per incentivare i rimpatri coattivi", sottolinea Salvini. "Dopo anni di governo Pd, rispedire i clandestini nel Paese d'origine è quasi impossibile. Ma, dopo aver praticamente azzerato gli sbarchi, stiamo lavorando anche su questo e sono fiducioso", conclude il titolare del Viminale.