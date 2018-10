Minniti vuol guidare il PD? Sarà più difficile degli Interni

Marco Minniti è stato un buon Ministro degli Interni, andrebbe riconosciuto subito, ovviamente bravo nei limiti del possibile dell’indirizzo dei Governi PD, che dell’accoglienza ne hanno fatto un business e degli sbarchi una carta di credito convenzionata per hotel e macchina dell’accoglienza. Evidentemente poi, il dividendo lo giravano sotto forme di appoggi politici e monetari.



Ogni periodo politico ha la sua cassa privata, anni fa erano le Coop col pomodoro pachino, adesso sono le cooperative con chi quel pomodoro lo raccoglie sotto prezzo. Procedendo nel discorso, c’è un aneddoto che fa onore all’ex Ministro Minniti, e fu quando precettò la “Sala d’Oltremare” di Napoli scavalcando il Sindaco De Magistris, che con una zampata scorrettissima, la sera prima l’evento tentò di sabotarlo. Pericoloso precedente democratico che, elegantemente, fu arginato. Con tanto di apprezzamento anche dell’attuale Segretario e Ministro Salvini, allo stesso dicastero con risultati trionfalmente diversi.



Una opposizione forte è positiva, è il sale della Democrazia, anzi, è la veglia che tiene accesa la corretta esecuzione del potere, e quindi ad un PD in continua discesa di consenso auguriamo di rinsavirsi. Sicuramente però non al prezzo di svendere, nuovamente, la Sovranità italiana.



“Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”, ironizzava Minniti sull'invito di Orban in Italia, mostrando come l’accoglienza, nella Europa dei popoli che vorremmo noi c.d. populisti, sia meno sacra dei confini. Ovviamente affermato con tono di scomunica, di stigma, quando invece è proprio questo il punto, il pallino, il proscenio su cui si muoverà la prossima UE sfornata dalle urne venture di Maggio ’19.



Matteo Salvini ha messo in mora tutti i partner del circondario, in cui ha comunicato l’indisponibilità del Bel Paese di accollarsi tutto il carico migratorio, quale snodo di primo approdo, revocando la linea di cui anche Minniti s’è fatto portavoce. Detto ciò, ci sono Paesi che accetteranno e altri no, la redistribuzione, e nel momento in cui evidentemente ognuno difende l’interesse di casa, ecco che sorge una nuova Europa riequilibrata sul primato d'ogni interesse.



Nazioni adulte, responsabili e consapevoli, intrecciano relazioni proficue e benevole per la loro sussistenza, per i loro commerci, e per la cooperazione internazionale. Se qualcuno ha pensato di potere banchettare a carico di altri, o di offendere l’Italia perché – in questo combinato disposto di restrizioni alle politiche monetarie, finanziarie ed industriali – ha accumulato debito pubblico od oggi deve fare deficit per uscire dalle sacche della stagnazione, ha sbagliato interlocutore.



Minniti ha illustri natali, figlio di un generale dell’Aeronautica Militare e con ben otto zii ufficiali. La mamma a 17 anni gli negò il permesso di arruolarsi come pilota, e allora lui per protesta entrò nella Federazione Giovanile Comunista italiana. E di lì carriera nel PCI, Ulivo, Democratici di sinistra e Partito Democratico. Allora mi tornano, senza ulteriori commenti, in mente le parole dello stesso Minniti per giudicare Salvini: “Dimmi con chi vai, e ti dirò chi sei.”