Zecche rosse alla riscossa: a Milano poster con Salvini-topo

Manifesti anti-Salvini, uno con un ragazzo che colpisce il vicepremier con un libro e un altro con la scritta 'Salvini carogna torna nella fogna' e il ministro raffigurato come un topo sono stati affissi a Milano per pubblicizzare la manifestazione 'Studenti contro il governo' del 16 novembre.



Nel primo caso, spiega Rete Studenti, l'aggressione con un libro è la "metafora della doverosa lotta all'ignoranza", ignoranza che "è ormai diventata la migliore alleata del vicepremier e utilizzata dallo stesso come strumento per fomentare l'odio e colpire i cittadini alla pancia".



Nel secondo è "rappresentato come un topo di fogna a sottolineare le fin troppo evidenti analogie con i neofascisti (ad esempio Casapound) dai quali riceve un forte supporto.

“Sbaglio o questi ragazzi che accusano di fascismo il ministro degli Interni sono gli stessi che qualche settimana fa sfilavano per le vie di Milano lanciando uova e imbrattando le vetrine? Oggi tappezzano la città di manifesti in cui il vicepremier è raffigurato come un topo di fogna. Questa è la democrazia e la tolleranza dei fomentatori d'odio di sinistra, che invitano alla mobilitazione di massa”. Così interviene il consigliere regionale della Lega, Silvia Scurati.





“Anziché bighellonare per le strade", conclude Scurati, "consiglio loro di prendere quei libri che nei loro manifesti lanciano simbolicamente contro Salvini e di leggerli. Chissà che un po' di cultura, quella vera, non apra loro la mente”.