Breast Day, il Pirellone si illumina contro il tumore al seno

Dalle 18 di oggi Palazzo Pirelli è illuminato con la scritta “Breast Day”: un’iniziativa volta a sensibilizzare tutti i Cittadini sul tema della prevenzione contro il tumore al seno, a conclusione del mese dedicato ai numerosi eventi sul tema della salute della donna, fortemente voluta e messa in atto dal Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, Emanuele Monti (Lega).



“Prevenire la malattia è la forma più efficace per tutelare la salute delle donne – spiega Emanuele Monti – da qui l’esigenza e il dovere di essere in prima fila, come istituzione, per coltivare nella società la cultura della prevenzione. Quindi lavorare per sensibilizzare e ricordare l’importanza di non far passare troppo tempo tra una visita e l’altra”.



“Un lavoro che viene portato avanti in maniera continuativa ed encomiabile dalle numerose Associazioni che sono oggi presenti in occasione dell’evento di illuminazione di Palazzo Pirelli – continua Monti – il valore delle e dei Responsabili di queste realtà, che si muovono nella società e riescono a fare rete, creando un circuito virtuoso di assistenza e sostegno alle pazienti e alle donne a rischio, non è definibile a parole. Noi amministratori possiamo semplicemente dire grazie e fornire tutto l’aiuto necessario affinché portino avanti la propria opera”.



“Esattamente lo stesso impegno che mettiamo a favore della ricerca scientifica e al potenziamento della giù più che eccellente Sanità lombarda – conclude Monti – il lavoro che sto portando avanti con la Commissione che presiedo punta proprio a implementare il sostegno a tutte le realtà che possono fare la differenza per tutelare la salute delle persone”. Erano presenti l'Assessore regionale Silvia Piani, il Vicepresidente del Consiglio regionale Francesca Brianza e gli esponenti delle diverse Associazioni.