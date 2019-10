Nuovo sfregio alla Lega: "Nazisti", dissero gli a-sociali

"L’altra notte sui muri della mia città, fuori dalla sede della Lega e sotto casa del nostro Sindaco sono comparsi questi volantini. La “colpa”? Portare la posizione della Lega a un convegno dell’associazione CasaPound insieme ad altri ospiti politici e giornalisti. Posso rassicurare i “compagni coraggiosi” che non è stato il primo e non sarà l’ultimo, perché, come cantava Giorgio Gaber: “Libertà è partecipazione”. Dialogo e mi confronto, come ho sempre fatto, con chiunque abbia voglia di ragionare e di sedersi intorno a un tavolo, con partiti politici, parti sociali, associazioni di categoria e culturali di QUALSIASI colore politico. Questo è il mio compito, questa è la democrazia". Così su Facebook il parlamentare leghista Jari Colla, di Cinisello Balsamo (MI).