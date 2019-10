Catania, spacciavano droga: provvedimenti del gip per dieci gambiani

Sette gambiani arrestati e tre espulsi dal territorio italiano, con l'accusa di essere parte di una "organizzazione criminale" dedita allo spaccio di droga, nello specifico hashish e marijuana. Tutti senza fissa dimora. E' il risultato del blitz operato dalla Polizia di Stato a Catania, nel quartiere di San Berillo, abitato esclusivamente da extracomunitari.

Si tratta di un quartiere situato nel cuore della movida catanese all'interno del quale, secondo quanto documentato dagli inquirenti, lo spaccio avveniva in tutte le ore del giorno e della notte. Numerosi giovani, anche provenienti da famiglie benestanti, sono stati segnalati come assuntori di droga.

Sono stati sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere Omar Bah nato in Senegal (classe 1997), Ebrima Jarra nato in Gambia (classe 1999), Bubaj Fadera, nato in Gambia (classe 1999), Ibrahim Darboe, nato in Mali (classe1989), Musa Jupe, nato in Gambia (classe 1999), Tamba Dampha, nato in Gambia (classe 1998), Fakeba Sonko, nato in Gambia (classe 1997). Il Gip ha invece disposto l’obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di Lamin Njie, nato in Gambia (classe 2000), Babau Ceesay, nato in Gambia (classe 1991), Ousman Sena, nato in Gambia (classe 1996).