Rifiuti sanitari smaltiti come rifiuti speciali, la Cassazione dà ragione alla Procura di Catania

La Corte di Cassazione Penale ha accolto il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Catania, guidata dal procuratore Carmelo Zuccaro, riconoscendo la possibilità di ipotizzare il reato di traffico illecito di rifiuti nella vicenda processuale che a Catania coinvolge le Ong Vos Prudence e Aquarius.





Come riportato dal giornalista Antonio Condorelli sulla testata online LiveSicilia, la Suprema Corte ha annullato con rinvio, per errata interpretazione dell'art. 452 del Codice penale, l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva negato l'esistenza del reato contestato dalla Procura di Catania, pur non escludendo che i rifiuti sanitari provenienti dall'assistenza ai migranti, potessero essere infettivi. Gli investigatori avevano documentato che i rifiuti sanitari venivano smaltiti piuttosto come rifiuti speciali e quindi conferiti con un costo decisamente inferiore, per la precisione a circa otto euro a sacco.





Adesso, quindi, il Tribunale del riesame di Catania dovrà ripronunciarsi considerando che il reato di traffico illecito di rifiuti può essere ipotizzato quando ci sia avvalsi di “una struttura a ciò anche solo in parte deputata e al fine di ingiusto profitto”.