Omicidio Sacchi, il papà di Luca: "Era un ragazzo pulito"

"Ad oggi non è ancora stato dato il nulla osta per i funerali di Luca, ma abbiamo deciso di incontrare i giornalisti per correggere il tiro sulla dinamica della vicenda e chiarire alcuni aspetti raccontati in modo non corretto". Così l’avvocato Paolo Salice, legale della famiglia Sacchi, prima dell’inizio della conferenza stampa indetta ieri dai legali dei familiari del 24enne ucciso con un colpo di pistola davanti a un pub in zona Colli Albani.



Poi Alfonso Sacchi, il padre di Luca, prende la parola: "Mio figlio era un figlio stupendo - prosegue nella sala conferenze dell’Appia Park Hotel - sempre col sorriso, pronto allo scherzo. ‘Oh pa’, facciamo questo, facciamo quest’altro’ mi diceva. Aveva tanta voglia di vivere, lo sport era nel suo sangue fin da piccolo. Il calcio, la palestra, le moto: questo era mio figlio. Oggi ho indossato le sue mutande per prendere coraggio, porto con me i suoi occhiali da sole e dormo col suo pigiama. ‘Luca, dammi coraggio’ gli ho detto. Se c’era da aiutare qualcuno lo aiutava, perfino se vedeva un gattino in strada rientrava per prendergli qualcosa da mangiare. Era un ragazzo pulito, si vedeva anche dal viso".