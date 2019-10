Corea del Nord: presentata all'Onu risoluzione sui diritti umani

Una risoluzione sulle violazioni dei diritti umani in Corea del Nord e' stata presentata al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite. La risoluzione, presentata come ogni anno dall'Unione europea, non differisce in misura significativa da quella del 2018, che era stata adottata senza voto dal Terzo comitato dell'Assemblea generale dell'Onu. Un portavoce della delegazione europea all'Onu ha dichiarato a Voice of America che come ogni anno, il testo della risoluzione pone l'accento sui rapimenti di Stato imputati al regime nordcoreano, sul tema dei ricongiungimenti delle famiglie separate dalla Guerra di Corea, e sulla necessità di promuovere il dialogo inter-coreano.



Nuovi passaggi sono stati aggiunti al testo della risoluzione per porre l'accento sul dolore causato dai rapimenti, e per esprimere sostegno agli sforzi dell'ufficio di Seul dell'Alto commissario Onu per i diritti umani, tesi a individuare i responsabili delle violazioni dei diritti umani in Corea del Nord.