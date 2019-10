Giappone: in fiamme il castello di Shuri a Naha

Gli edifici principali del complesso del castello di Shuri Naha, nella provincia giapponese meridionale di Okinawa, sono stati rasi al suolo da un incendio divampato nelle prime ore di questa mattina. Lo hanno riferito le autorità di polizia locali, aggiungendo che i vigili del fuoco sono impegnati a contenere le fiamme propagatesi ad altri edifici lignei del complesso, che è patrimonio dell'Unesco.



L'incendio e' scoppiato alle ore 2.40 di questa mattina (ora locale). Il rogo non sembra aver causato vittime o feriti, ma ha devastato un importantissimo manufatto storico e una delle principali mete turistiche di Naha. Il castello di Shuri risale al Regno delle Ryukyu, un piccolo regno tributario della Cina che mantenne l'indipendenza per circa 450 anni, sino alla sua integrazione al Giappone nel 1879, col nome di Okinawa. Il castello era già stato distrutto da un bombardamento durante la battaglia di Okinawa, nelle ultime fasi della Seconda guerra mondiale, ma era stato ristrutturato e riaperto come parco nazionale nel 1992.