Sparatoria a El Paso, muoiono tre messicani

Ci sono tre messicani erano tra le 20 vittime della sparatoria in un centro della catena Walmart a El Paso, in Texas. Lo ha confermato il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador. In un video pubblicato sul suo account di twitter il presidente ha espresso il suo dolore "alle famiglie e agli amici delle vittime". "E' un episodio deplorevole - ha aggiunto il presidente messicano - Esprimiamo il nostro sostegno al popolo e al governo degli Stati Uniti". Altri sei messicani, tra cui una bambina di 10 anni, sono rimasti feriti nella sparatoria, secondo il ministero degli Esteri di Città del Messico.





La città si trova al confine con il Messico, proprio di fronte alla città di Ciudad Juareaz. Molti messicani attraversano il confine ogni giorno per lavorare o fare acquisti negli Stati Uniti, mentre molti vivono anche a El Paso.