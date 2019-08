Sparatoria in Texas, l'ombra del suprematismo bianco

Sparatoria sanguinaria a El Paso in Texas, in un affollato supermercato della catena Walmart, il market più frequentato dai pendolari messicani che ogni giorno varcano la frontiera per fare compere in America. Il bilancio della strage sarebbe al momento di 20 vittime, di cui 4 bambini, secondo i media locali.



Il sospetto arrestato per la sparatoria in Texas è un giovane bianco di 21 anni, che avrebbe usato un fucile d'assalto Ak-47. L'uomo ha fatto irruzione nel centro commerciale dall'ingresso di un parcheggio con un fucile puntato e un paio di cuffie alle orecchie ed ha aperto il fuoco.