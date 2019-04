Camera di Commercio, rifinanziato il Voucher

Un grande interesse da parte delle imprese e risorse esaurite prima della scadenza fissata per le domande. Questo a testimonianza del successo del bando "Voucher Digitali Impresa 4.0" varato recentemente dall'Istituzione camerale e che la Giunta rifinanzierà a breve con ulteriori 1,2 milioni di euro.



L'iniziativa è volta a favorire l'utilizzo da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali, in attuazione della strategia "Impresa 4.0" definita a livello nazionale.



Nello specifico, verrà rifinanziata la misura B del bando Voucher Digitali anche per il 2019, ossia quella riservata ai progetti presentati da singole imprese. La misura A, riservata alle domande in forma aggregata, resta invariata e con la naturale scadenza del 31 maggio.