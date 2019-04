Proteste anti-nomadi: calci a pulmino e saluti romani

Calci e manate dai manifestanti contro il pulmino, con a bordo nove nomadi, che ieri ha lasciato il centro di accoglienza a Torre Maura, alla periferia di Roma. In seguito una ventina di persone ha intonato l'inno d'Italia facendo il saluto romano. Dall'altro ieri i residenti della zona, supportati da alcuni gruppi di estrema destra, protestavano contro il trasferimento di oltre 77 rom nella struttura.



Momenti di tensione davanti al Centro che ospita alcuni nomadi a Torre Maura, alla periferia della Capitale. Uno dei residenti che stavano manifestando davanti alla struttura ha urlato contro uno dei nomadi dall'altra parte del cancello: "Scimmia di m... te ne devi andare, esci fuori che ti ammazzo", mentre un altro ha aggiunto gridando: "Dobbiamo bruciarli vivi". E alla risposta del nomade, che ha detto urlando "Sì sì ce ne andiamo", i manifestanti hanno cominciato a intonare cori mentre alcuni ragazzi si sono arrampicati sui muretti per aggiungersi agli slogan.



La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione agli scontri avvenuti. I reati ipotizzati, al momento, sono di danneggiamento e minacce aggravate dall'odio razziale.