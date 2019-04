Proteste anti-nomadi a Roma. La sindaca: "Tutelare vite"

"Sono intervenuta per evitare che la situazione degenerasse. C'era un clima molto pesante, di odio". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi parlando delle proteste di ieri a Torre Maura contro l'arrivo di un gruppo di nomadi in un centro di accoglienza della zona.



"Sono intervenuta per tutelare i tanti cittadini onesti di quel quartiere e i 33 bambini (del gruppo dei nomadi, ndr) che rischiavano la vita e l'incolumità personale. Dovere dell'amministrazione è quello di tutelare la vita e l'incolumità delle persone", aggiunge in riferimento alla decisione di ricollocarli in altre strutture.