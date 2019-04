Scontri anti-rom a Roma, Salvini: "No a ogni violenza"

"No a ogni forma di violenza, no allo scaricare sulle periferie ogni genere di problemi. Ribadisco il mio obiettivo per cui sto lavorando da mesi: zero campi rom entro la fine del mio mandato da ministro. Chi si integra è benvenuto, chi preferisce rubare verrà mandato altrove". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini riferendosi agli scontri anti-rom a Torre Maura.