L'ultima delle "risorse": a spasso a Milano con la katana stile Kill Bill

"Grazie ai finanzieri delle Fiamme Gialle che stamattina a Milano, in piazzale Ferrara, hanno rischiato la loro vita per fermare un immigrato nordafricano violento, che si aggirava per le strade del quartiere Corvetto minacciando i passanti con una spada, una katana, ed un coltello".



"Per fortuna anche stavolta si è evitata una strage alla Kabobo grazie agli uomini delle forze dell’ordine: ricordiamo che un episodio analogo era accaduto poche settimane fa alla stazione Centrale, quando un immigrato somalo aveva aggredito i passanti con un machete, anche in questo caso era stato il tempestivo intervento di una pattuglia di agenti di Polizia ad evitare il peggio". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda.