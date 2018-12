I Poteri Forti che ci guidano disattendono gli interessi degli Italiani

In un articolo pubblicato il 24 novembre sul sito della casa editrice Arianna (Siamo l’unico Paese dove la classe dominante tifa perché l’Italia vada in default, www.ariannaeditrice.it), il prof. Giulio Sapelli, a suo tempo candidato in pectore al posto di Presidente del Consiglio per il governo giallo-verde, ha messo per iscritto alcuni fatti difficilmente contestabili. Dice infatti l’economista e consigliere di amministrazione della Fondazione Eni "Enrico Mattei": “Se noi guardiamo la stampa internazionale, ad esempio El Paìs, c’era la foto della ministra dell’economia spagnola con Moscovici e, all’interno, un titolo molto neutro che diceva: con l’UE si comincia a trattare sulla legge di bilancio che sforerà del 2,7%”. E quindi, prosegue: “cosa farà Moscovici quando arriverà la legge fiscale francese, dato che Macron ha impiegato 21 miliardi per un’ultra-reddito di cittadinanza”?





E aggiungiamo poi noi. Quanto tempo dovrà ancora passare prima che qualcuno alla UE si ponga il problema del funzionamento di Deutsche Bank? È vero che l’ex Cancelliere Kohl venne processato e condannato per aver utilizzato fondi che non doveva usare ma, sembra, che con quel processo la Germania si sia messa al riparo da ogni altra indagine. In luogo della Deutsche Bank, in Europa, si parla quindi delle banche italiane...





Perché non ricordare il dieselgate della Volkswagen? Anche in questo caso, alla fine, nell'occhio del ciclone finì la FIAT. La situazione delle banlieues in Francia è sconosciuta da noi ma, in realtà fin dal 1983, e poi nel 1995, ed ancora nel 2005, ci furono rivolte cruente in molte periferie d’Oltralpe. E in quel mondo è nata e cresciuta la generazione che ha fatto gli attentati islamici ed oggi si trovano i cittadini che animano gli scontri dei gilet gialli.



Fra il 2007 e il 2017 nell’Eurozona il debito pubblico è cresciuto di 3.691 miliardi di euro, cioè del 61,6%. Di questo, 493 miliardi si devono alla Germania (+30,4%), ben 1.005 miliardi alla Francia (+80,2%), 760 miliardi alla Spagna (+108%) e 657 miliardi all’Italia (+41%). Dunque, non vi è stata alcuna esplosione in Italia, che semmai partiva da livelli pregressi di indebitamento pubblico già alti, noti sin dall’ingresso del nostro Paese nell’Eurozona. Il boom dello stock si è registrato, invece, in Spagna e, soprattutto, Francia



Come ha riconosciuto anche l’ex Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica Carlo Cottarelli, parlando ad Assisi nel Cortile di San Francesco il 9 ottobre scorso: “Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell’indice Dow Jones, né i successi del Paese sulla base del Prodotto Interno Lordo. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione e della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia e la solidità dei valori familiari. [...] Misura tutto, eccetto ciò che rende la vita degna di essere vissuta”.



Al proposito non possiamo che concordare con il prof. Sapelli quando conclude il suo articolo: “Noi siamo l’unico Paese dove la classe dominante tifa perché l’Italia vada in default e venga commissariata, e lo fanno perché sono tutti eterodiretti […]. Oggi ai giovani si dice che per essere bravi devono fare gli imprenditori altrimenti non sei nessuno. Ma il mondo è andato avanti perché abbiamo avuto dei bravi operai, impiegati, centralinisti”. Quindi delle due l’una: l’uomo o la finanza, il cittadino o il competitor. Ci sembra che, in questo, come Italiani dovremmo tenerci ben stretto quanto stabilisce l’art. 4 della Costituzione: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Non tutto, quindi, è riducibile a contabilità o spread!