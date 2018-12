Manovra, Dombrovskis minaccia l'Italia: "Evitare la procedura tocca a voi"

"La strategia del Governo italiano non sembra funzionare ed è importante cambuiarla", Tornas a menarcela la Ue e a parlare questa volta è il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis, sottolineando come sia "pensata per essere uno stimolo e facilitare la crescita, invece questa non si sta materializzando" mentre "c'è un aumento considerevole dei rendimenti che comincia a pesare sull'economia reale".



Strano modo, quello degli euroburocrati, di concepire la ripresa: tagliare i servizi, tassare i cittadini, vessare il popolo con sacrifici lacrime e sangue. Qualcuno veramente si illude che sia questo il sistema per far ripartire l'economia? Apposta Salvini dice no all'arroganza dei palazzi di Bruxelles.



"Attualmente stiamo avendo discussioni intense con l'Italia", nell'opinione abbiamo concluso che "la procedura per debito era giustificata, gli Stati l'hanno confermato e ora la palla è nel campo dell'Italia", ha affermato Dombrovskis entrando all'Eurogruppo. "Ho appena avuto un incontro con Tria e abbiamo discusso proprio di questo. Ma ora aspettiamo i prossimi passi" dell'Italia, "dobbiamo vedere che passi concreti prenderà", ha aggiunto.



"Non sto lavorando a questo obiettivo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a chi in conferenza stampa gli chiede se si stia lavorando ad un deficit sotto il 2%. "Sosteniamo la valutazione della Commissione Ue e raccomandiamo all'Italia di prendere le misure necessarie a rispettare le regole del Patto di stabilità": lo scrive l'Eurogruppo nelle conclusioni sul bilancio italiano. I ministri aggiungono poi che sostengono "il dialogo in corso tra la Commissione e le autorità italiane".