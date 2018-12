Manovra, Fraccaro: "C'è lo stop allo scudo bancario"

"Il governo mantiene le promesse: nella legge di bilancio è stato inserito un emendamento che consentirà ai cittadini truffati di fare causa agli istituti di credito anche se otterranno il risarcimento". Lo annuncia il ministro Riccardo Fraccaro.



"Abbiamo istituto un Fondo da 1,5 miliardi per i truffati", aggiunge. "In Senato - conclude - presenteremo le altre norme per una riforma organica della questione, dando risposta alle istanze dei cittadini vittime delle banche e delle commistioni malsane con la politica".