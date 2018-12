Fico: "Le Istituzioni siano per l'inclusione dei disabili"

"C'è un impegno che la politica e le Istituzioni non possono e non devono tradire: realizzare una società pienamente inclusiva, in cui sia garantita a tutti i cittadini pari dignità sociale. È un impegno quotidiano, che la Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità ci ricorda ulteriormente".



Così il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione della giornata internazionale della Disabilità in un post in cui auspica "la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita sociale e civile e combattere qualunque forma di discriminazione nei loro confronti, e ogni indifferenza. Un aspetto importante è poi quello della piena accessibilità di tutti gli spazi e i luoghi, perché anche questo significa combattere le discriminazioni".



È dunque prioritario, continua Fico, "promuovere quella cultura della solidarietà, dell'attenzione e della cura delle persone diversamente abili e di tutte le categorie più fragili, che è alla base della nostra Costituzione".