Padova, la Lega islamica: "Non ci dispiace il Presepe"

"Come ogni anno, in prossimità del Natale, spuntano le polemiche sul presepe nelle scuole: ancora una volta, direttamente o indirettamente, si cerca di tirare in ballo i musulmani": lo dice Bouchaib Tanji, presidente Lega Islamica del Veneto.



"Spero però che questa sia davvero l'ultima volta perché oramai come musulmani abbiamo detto, chiarito e sottolineato che nel vedere un presepe, cantare il Natale o ascoltare il nome di Gesù e di Maria, a noi non dispiace, anzi", sottolinea.