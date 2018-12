L’eccezione spagnola finisce con un botto di voti per Santiago Abascal

Cocente sconfitta alle elezioni regionali di domenica in Andalusia per il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, che ha portato il partito socialista ai minimi storici nel Paese iberico. Pur avendo ottenuto 33 seggi e il 28% dei consensi, infatti, il Psoe ha perso il 7% e difficilmente troverà un alleato per continuare a guidare la regione. Il netto calo della rappresentanza socialista cristallizza la situazione assai precaria dell’attuale governo che non detiene più la maggioranza in Parlamento. Anche il centrista Partito Popolare (Pp) di Pablo Casado si è fermato al 20,8%, con un’emorragia quindi del 6% di voti, mentre gli anti-politica di Ciudadanos crescono conquistandosi il 18,2%. È salita di poco la sinistra-sinistra (dal 14 al 16%) di Adelante Andalucia, ma non basta a compensare il tracollo del Psoe.





La più chiara e sorprendente affermazione che arriva dal responso delle urne andaluse è per il partito sovranista e di destra Vox. Ora si parla di elezioni nazionali anticipate e non rinviabili. Il partito fondato nel dicembre 2013 dal giovane e dinamico leader Santiago Abascal, 42 anni ed un’esperienza politica nella gioventù del Pp a Bilbao, aprendo le porte a diversi dissenzienti del Partito popolare, è riuscito a conquistarsi l’11% dei voti e ben 12 seggi nel parlamento andaluso. Naturalmente i sondaggi della viglia spergiuravano che non sarebbe riuscito ad andare oltre i cinque seggi nella migliore delle ipotesi. La vittoria è giunta esprimendo una netta opposizione ai separatismi, catalano e basco in testa, e criticando non poco lo stesso sistema delle autonomie regionali istituito in Spagna nel 1978. Il leader del partito, Santiago Abascal, ha salutato così la vittoria: “Qualcuno rideva di noi, ma non abbiamo mai gettato la spugna”. Su twitter ha affermato: “Vox conquista le chiavi dell’Andalusia per espellere il socialismo corrotto e scongiurare il comunismo Chavista”.





Siamo ad una svolta storica, soprattutto perché questi risultati avvengono in una regione guidata ininterrottamente per oltre un trentennio dai socialisti. Davanti al partito di Abascal si apre un'autostrada. Dipenderà solo da lui e dalla sua lungimiranza politica il saperla percorrere fino in fondo. Dovrà evitare personalismi, eccessi e, soprattutto, investire sulla formazione dei propri dirigenti. Così potrà presto diventare una credibile forza di governo. Anche perché in Spagna, così come del resto da noi in Italia, l'intreccio come ha chiamato il “compromesso storico” comunisti-democristiani il politologo Don Gianni Baget Bozzo (1925-2009), ha fatto irrimediabilmente bruciare i ponti col passato da parte dell’elettorato e, tutti i vecchi partiti, si sono ormai guadagnati la totale disistima del popolo spagnolo. Abascal già ha riscosso ulteriori consensi annunciando di voler chiudere le televisioni pubbliche spagnole, cominciando da “Canal Sur” in Andalusia che, molto più della Rai italiana, sono super-lottizzate, politicamente corrette e fonte di molti sprechi di denaro pubblico.





Mancava nel panorama politico iberico un movimento anti-Ue e sovranista, ora c’è. L’eccezione spagnola è finita domenica scorsa nelle urne con un botto di voti per Santiago Abascal. L’Andalusia ha virato a destra, prossimamente toccherà alla Spagna?