Spelacchio arriva coi rami tagliati. I romani: "È Spezzacchio"

Spelacchio is back. Dopo l'ironia che sui social aveva travolto la sindaca di Roma Virginia Raggi per l'albero di Natale spelacchiato - e non a caso ribattezzato "Spelacchio" - quest'anno l'Amministrazione comunale aveva fatto sapere che, grazie ad un generoso contributo di Netflix, 375mila euro, sarebbe stato eretto davanti all'Altare della patria un signor albero. Che già i romani chiamavano "Speraggio".



L'albero alla fine è arrivato ma a pezzi (prima le radici, in piazza Venezia), separato dai rami più grandi, giunti separatamente da Cittiglio, valle in provincia di Varese. Sarà infine assemblato e decorato con 500 sfere colorate e 60mila luci. Ma la dinamica del trasferimento ha già acceso la fantasia dei romani, che prontamente l'hanno ribattezzato "Spezzacchio"...