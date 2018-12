Salvini, l'8 dicembre voglio centomila persone in piazza

"Ci sono pronti duecento pullman da tutta Italia, a Roma ci si arriva, anche in mongolfiera o in pedalò dal Tevere, voglio centomila persone in piazza, una piazza strapiena. Non ci saranno Saviano, Lerner e Boldrini? Peccato, ci sarete voi". Lo dice in diretta web Matteo Salvini, lanciando l'appello per la

manifestazione leghista dell'8 dicembre. Per informazioni sui pullman bit.ly/roma8dic.