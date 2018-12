Gracchiate europee: "Ripensateci sul Global compact e firmatelo"

Il commissario dell'Ue Dimitris Avramopoulos chiede ai Paesi europei che hanno respinto il Global compact di ripensarci: "chiedo a tutti i paesi colpiti dal fenomeno, nell'Ue, di rivedere il loro rifiuto del patto dei migranti dell'Onu, e sostenerlo", afferma alla Welt.



"Chi respinge il patto dei migranti non ha studiato abbastanza", per Avramopoulos. "Si tratta di creare una nuova piattaforma per una collaborazione multilaterale. Nessun Paese può farcela da solo".