Iraq, arrestato un vice del leader Isis Al Baghdadi

L'esercito iracheno ha annunciato l'arresto a Nord di Baghdad di un importante vice del defunto leader dello Stato islamico (Isis) Abu Bakr al Baghdadi. Stando a quanto si legge in un comunicato, la polizia della città di Huwaijah, nella provincia di Kirkuk, ha arrestato Abu Khaldoun, comandante militare dell'Isis nella provincia di Salahuddin, a Nord di Baghdad. Al momento della cattura, si legge ancora nella nota, aveva un documento di identità falso.



Il leader dell'Isis è morto lo scorso ottobre in un raid delle forze speciali americane nella provincia siriana di Idlib. Nel corso dell'operazione è rimase ucciso anche un altro vice di al Baghdadi, Abu Hassan al-Muhajir, stando a quanto riferito da Washington. L'Isis ha indicato come successore di al Baghdadi Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi.