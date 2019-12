Prescrizione, Mirabelli: "Di Maio-Di Battista irresponsabili"

"Da settimane stiamo discutendo con il ministro Bonafede e il presidente Conte della riforma del processo penale per garantire un processo giusto e, come dice la nostra costituzione, in tempi certi e ragionevoli. Le provocazioni di Di Maio e Di Battista sono incomprensibili e dannose. La riforma della prescrizione apre problemi, noi vogliamo affrontarli con la maggioranza, come dimostrato ieri alla Camera. Fare propaganda su una questione tanto importante per i diritti dei cittadini come quella della giustizia ci sembra irresponsabile". Lo afferma il senatore Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd, commentando le parole del capo politico M5s e dell'ex deputato pentastellato.