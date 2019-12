Delrio: "Basta inutili discussioni, sul Mef nessun rischio"

"Non dobbiamo perderci in discussioni inutili o seguire Salvini nelle sue farneticazioni come sul Mes dove non c'è nessun rischio per l'Italia. Quindi se il governo si occupa delle cose vere che interessano i cittadini sarà sempre più solido. Altrimenti è sempre più complicato perché è ovvio che la convivenza deve essere fatta su obiettivi che interessano la gente, non su vantaggi che riguardano i partiti. Non si sta al governo per trarre qualche vantaggio per il Pd, per i 5 Stelle o per Leu". Lo ha detto il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, riferendosi alla 'dialettica' tra Pd e 5 Stelle, i due maggiori 'azionisti' del governo Conte II.



Delrio ha conversato con i cronisti a margine di un convegno organizzato a Reggio Emilia per ricordare la figura di Nilde Iotti, concluso con un intervento del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico. "Con Fico - ha detto Delrio - andiamo molto d'accordo su questo punto: bisogna occuparsi di un'agenda sociale e ambientale prima di tutto". Per quanto riguarda le tensioni interne al Movimento 5 Stelle Delrio ha sottolineato di aver "fiducia che la discussione interna si risolva positivamente". "Dobbiamo essere coerenti - ha concluso Delrio - con gli impegni presi pochi mesi fa".