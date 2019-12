Autonomia, il Pd: "Ultimatum Zaia singolare e ridicolo"

"E' davvero singolare l'ultimatum del governatore Zaia. Singolare e ridicolo, vista l'inconcludenza del governo precedente in cui la Lega sbandierava ai quattro venti il vessillo dell'imminente autonomia. Viceversa, il ministro Boccia ha aperto un confronto senza forzature, né strappi. E a gennaio, come annunciato, approderà in parlamento la legge-quadro, aprendo così un confronto con tutte le forze politiche, sia di maggioranza sia di opposizione. Un metodo e un coraggio che sono clamorosamente mancati al governo giallo-verde che ha fatto solo propaganda, ingannando i cittadini. E' a Salvini e alla ministra Stefani che Zaia dovrebbe rivolgersi". Lo afferma Alessia Rotta, vicepresidente gruppo Pd alla Camera.