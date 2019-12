De Magistris: "Il regionalismo differenziato è pericoloso"

"A me il regionalismo non piace per nulla, lo trovo pericoloso". Lo dice il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, a margine della firma di un protocollo d'intesa tra il Comune e l'università di Napoli Federico II sul tema del regionalismo differenziato. "Questo dibattito - precisa l'ex Pm - non può essere lasciato alla contingenza del momento. Le posizioni di Luca Zaia e di Stefano Bonaccini sono molto simili perché si pensa che per vincere le Regionali in Emilia Romagna bisogna inseguire la Lega, altrimenti si perde. E' un tema serio e invece si vuole inserire un emendamento in legge di bilancio. Alla fine sono i cittadini a pagarne le conseguenze visto che sui LEP continuano ad esserci discriminazioni e disuguaglianze".



La posizione del sindaco di Napoli è quella di favorire "l'autonomia ai territori - spiega de Magistris -, siamo per dare forza ai Comuni e, su questo, stiamo ragionando insieme agli altri sindaci".