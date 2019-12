Senza Salvini, la Ue ce l'ha Mes nel...

"Non vediamo la necessità" di rinvii più lunghi dell'approvazione della riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità per consentire di modificarla. "Stiamo lavorando sugli aspetti tecnici ora: l'accordo politico è stato raggiunto ed è importante che ci sia un dibattito politico in tutti gli Stati membri. Di certo i ministri lo sottolineeranno: non vedo spazio" per rinvii lunghi. Lo dice il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, a margine della riunione dei ministri delle Finanze dell'area euro a Bruxelles. Insomma, han già deciso, altro che Cinquestelle smarcati...