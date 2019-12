Immigrati, siamo a rischio invasione!

"Le sentenze non si commentano ma si accettano, ma credo sia opportuno riflettere sulle ricadute pratiche della pronuncia del tribunale civile di Roma per cui respingere gli immigrati clandestini rimandandoli in uno Stato come la Libia rappresenta una violazione dei diritti umani". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato.



"Di fatto una sentenza che rappresenta un precedente pericoloso e inquietante e rischia di essere l'apri pista per l'arrivo di decine di migliaia di immigrati, tramite il servizio taxi delle navi delle ONG che adesso pretenderanno di entrare nei nostri porti, cariche di clandestini, perché una sentenza impedisce di respingerli e rimandarli in Libia. Questo significa che le navi ONG andranno a prenderseli direttamente nei porti libici. Ci rendiamo conto di cosa rischiamo che accada?", conclude.