Stuprata per dieci giorni dalla "risorsa". La Lega promette battaglia

"Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, per sapere perché nessuno ha mai controllato i comportamenti del richiedente asilo che nel padovano ha segregato e stuprato per dieci giorni una ragazza di 22 anni. Voglio sapere chi aveva la responsabilità di sorvegliarlo e impedire che commettesse una violenza sessuale". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e componente della commissione Esteri della Camera.



"La vicenda di questo nigeriano, ospitato e mantenuto come richiedente asilo nel padovano, con tanto di abitazione, paghetta, cellulare ecc dimostra il fallimento di questo modello di accoglienza voluto dalla sinistra per arricchire gli amici delle cooperative rosse, loro storico bacino elettorale", continua Grimoldi.



Che conclude: "Questo immigrato nigeriano, tra l’altro, su Facebook postava sue foto con auto di lusso e vestiti firmati, altro che il poveraccio che scappava da una guerra che in Nigeria si combatte solo nelle favole inventate dalla sinistra e andava accolto e mantenuto a spese dei contribuenti italiani. Su questa vicenda voglio delle risposte.