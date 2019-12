Reintegrato il sindaco di Bibbiano

"Dopo la revoca delle misure, Andrea Carletti può tornare a fare il sindaco". Lo ha detto il Prefetto di Reggio Emilia, Maria Grazia Forte, interpellata dai cronisti all'indomani della decisione della Cassazione di revocare l'obbligo di dimora nei confronti del sindaco Pd di Bibbiano, indagato per abuso di ufficio e falso ideologico nell'ambito dell'inchiesta 'Angeli e Demoni' su presunte irregolarità negli affidi di minori in Val d'Enza.



In particolare, ha spiegato il prefetto, Carletti, temporaneamente sospeso dal ruolo, sarebbe potuto tornare alle sue funzioni già dal 20 settembre scorso, quando il Tribunale del Riesame gli aveva revocato i domiciliari, sostituendoli con la misura cautelare più lieve dell'obbligo di dimora ad Albinea, perché la sospensione, ha chiarito, decade automaticamente senza bisogno di un atto ad hoc. Sarà Carletti ora a dover decidere se continuare a fare il primo cittadino o lasciare, aprendo la strada al commissariamento del comune reggiano.