E adesso le sardine battono cassa...

La Sardine di Roma hanno aperto una pagina di crowdfunding on line "per sostenere le spese organizzative del flash mob di Roma del 14 dicembre a Roma a Piazza San Giovanni alle ore 15". L'obiettivo per ora, si legge nel sito, è raccogliere 15mila euro. Sarà possibile fare donazioni anche in forma anonima a partire da 1 euro".



"Vi chiediamo di aiutarci nell'organizzazione della piazza: basta anche solo un euro. Si può donare anche in maniera anonima. Contribuire è un piacere, non è un obbligo, nessuno si senta in dovere. I fondi raccolti saranno prelevati da uno dei responsabili delle Sardine Roma, Stephen Ogongo".



"L'evento -si spiega- sarà nazionale, abbiamo scelto un luogo simbolo, una piazza che negli ultimi tempi è stata usata come palco per diffondere messaggi che non sono degni di una società democratica. È tempo di reagire a una politica che alimenta la divisione e fonda il proprio messaggio sull'odio. Stiamo facendo del nostro meglio per assicurare che sabato 14 dicembre a San Giovanni saremo in tanti e potremo godere di un importante momento di incontro per tutte le sardine!".