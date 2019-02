Sovranisti di tutto il mondo: riunitevi! A Bruxelles…

L’ex capo stratega del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Bannon, “facilitatore” indiscusso dei vari partiti e movimenti sovranisti a livello mondiale con “The Movement”, fondato nel luglio 2018, dopo vari mesi di silenzio annuncia l’adesione alla "rete" di un nuovo prestigioso leader. Si tratta di Eduardo Bolsonaro, 34 anni, figlio del nuovo presidente del Brasile Jair Bolsonaro. È stato lo stesso Eduardo Bolsonaro, che attualmente è il più votato deputato federale nella storia del Brasile, a dare la notizia sui social, riscuotendo il plauso quasi generalizzato dei suoi sostenitori. “Sono molto orgoglioso di unirmi a Steve Bannon come leader del Movimento in Brasile, in rappresentanza delle nazioni latinoamericane”, ha scritto.





The Movement è un club informale nel quale i vari leaders o partiti sovranisti di tutti i Paesi del mondo possono incontrarsi, discutere un’agenda comune e supportarsi a vicenda. A nemmeno un anno dalla sua fondazione sono soprattutto i leader europei ad avere la maggiore ma, da diverso tempo, diversi promettenti contatti sono stati avviati e in via di definizione con movimenti sudamericani, asiatici, canadesi e israeliani. L’obiettivo immediato perseguito dall’ex consulente "strategico" della Casa Bianca (fino all'agosto 2017) nel fondare The Movement la scorsa estate, è quello di mettere in contatto i vari gruppi sovranisti di destra del vecchio continente, in prospettiva delle elezioni europee del prossimo maggio. L’aver conquistato ora tra le fila del Movimento Bolsonaro Jr, leader emergente del partito brasiliano social-liberale, fa ben sperare per l’imminente conferenza “inaugurale” che si dovrebbe tenere nel prossimo marzo a Bruxelles.





Stando a Mischaël Modrikamen, co-fondatore con Bannon di The Movement e leader del partito sovranista belga People’s Party, sarebbero attualmente 11 i partiti e movimenti che, solo in Europa, fanno parte della rete anti-globalista: dall'inglese Ukip-UK Independence Party allo svedese Democratici Svedesi (SD), dal già citato Partito del Popolo belga alla polacca Coalizione per il Rinnovamento della Repubblica, dal lituano Ordine e Giustizia all'olandese For Netherlands, dal ceco Partito dei Liberi Cittadini, dal fiammingo Vlaams Belang di Filip Dewinter al francese Rassemblement National di Marine Le Pen e, infine, anche se non ufficializzati, la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni.





Steve Bannon vorrebbe in pratica portare i sovranisti europei a strappare un quarto dei seggi dell’Europarlamento. A quattro mesi dal voto, la possibilità concreta di cambiare volto alle istituzioni dell’Ue è in buona parte legata all’evoluzione e al consolidamento dei vari protagonisti che, grazie a The Movement, dovrebbero poter avviare una collaborazione già a partire dal congresso di lancio previsto per marzo.